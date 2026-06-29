Isabelle Nogueira, de 33 anos, contou que deixou o posto de Cunhã-Poranga do Boi Garantido. A dançarina e ex-BBB anunciou a saída em seu perfil no Instagram. “Confesso que meu corpo quer ficar. Ele diz que ainda tenho os atributos para defender o item por mais alguns anos. Mas a minha alma entende o tempo dos ciclos. Algumas histórias não terminam quando acaba a força, mas quando transbordam de propósito. Saio porque cumpri aquilo para o qual fui chamada!”, disse.\nSegundo a gata, o Garantido mudou sua vida. “Tinha tudo contra mim pois cresci em meio à escassez e à vulnerabilidade, mas foi através da minha mãe que conheci o amor pelo meu Boi. E de torcedora, há mais de vinte anos, me tornei fazedora de cultura”, ressaltou.\nIsabelle Nogueira disse que enfrentou machismo e preconceito em sua trajetória e destacou sua gratidão. “No maior reality da América Latina, o Brasil conheceu muito mais do que a dançarina: a mulher com voz e propósito. De 2024 para cá, nós rompemos barreiras da invisibilidade! E temos a alegria de ver o Festival de Parintins conquistar novos espaços e levar ainda mais reconhecimento ao nosso Amazonas. Vencemos!”