Isadora Cruz, de 27 anos, vai dar vida a Agrado Garcia, protagonista de uma novela que mergulha no universo sertanejo. A personagem, segundo ela, é uma jovem determinada a se tornar uma estrela da música, em Coração Acelerado, próxima trama das sete na TV Globo/TV Anhanguera.\n“Agrado é uma menina que sonha em ser cantora de sertanejo. Vamos falar dessa busca por um sonho”, adianta a atriz.\nA novela se passa em Bom Retorno, cidade fictícia próxima a Goiânia e mostra o amor entre Agrado e João Raul (Filipe Bragança). As gravações têm levado o elenco a paisagens deslumbrantes pelo interior de Goiás, como Alto Paraíso e Pirenópolis.\nUm ponto que tem exigido dedicação é o sotaque. Paraibana de João Pessoa, ela vem tendo aulas de prosódia para falar como um goiano. “A minha personagem nasceu em Goiás, mas cresceu viajando pelo País. Então, ela carrega um pouco de tudo. Mesmo assim, eu quis me desafiar a fazer o sotaque local”, afirma. Mas o maior desafio, segundo ela, não está na fala, e sim na música. A atriz precisou aprender a cantar e tocar violão. “Sempre amei cantar, mas era coisa de chuveiro”, brinca.