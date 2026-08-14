Ao assumir Agrado em "Coração Acelerado", Isadora Cruz encontrou uma personagem que a levou por caminhos ainda pouco explorados em sua trajetória. Cantora, compositora e musicista, a protagonista da trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento aproximou a atriz do universo sertanejo e da cultura do Centro-Oeste brasileiro.\nCom o final da novela, nesta sexta-feira (14), Isadora faz um balanço da experiência.\nKaia Gerber revela que sofreu devido à obsessão para ser magra\nDuda Santos curte novo momento na carreira\nLucy Alves retorna às novelas em 'Lá na Minha Terra'\nA Agrado me apresentou a um universo inteiro da música sertaneja, me aproximou da cultura do Centro-Oeste e me ajudou a compreender ainda mais a potência das narrativas brasileiras... Ser protagonista de uma obra aberta é um desafio muito grande”, afirma a atriz.