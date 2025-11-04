A atriz Isis Valverde, de 38 anos, falou sobre um possível retorno às novelas em suas redes sociais. Ela está afastada dos folhetins desde 2021, após sua participação em "Amor de Mãe". Atualmente, a esposa do empresário Marcus Buaiz dedica-se a projetos no cinema e teatro.\n“Tudo é questão de oportunidades. (Atuar em novelas) nunca tá fora do meu radar. Eu tenho boas histórias no meu radar, vamos dizer assim. E isso com certeza eu vou estar atrás sempre; independente se for filme, série ou novela”, disse a gata.\nEm 2022, a atriz encerrou seu contrato com a Globo após 17 anos. Sua estreia na TV aconteceu em 2006, em "Sinhá Moça". Desde que deixou as telinhas, Isis tem explorado outros formatos. “Vou deixar vocês aproveitarem a outra versão da Isis, em séries e filmes. Para saber se vocês estão gostando dessa minha nova fase”, comentou na época.