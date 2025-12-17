A atriz Isis Valverde, de 38 anos, se manifestou após a prisão de Cristiano Rodrigues Kellermann, um stalker que a persegue por cerca de 20 anos. Ela disse que a prioridade no momento é a segurança de toda a sua família. “Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor”, disse ela.\nJá Marcus Buaiz, marido da artista mineira, comemorou: “Estamos todos bem, graças a Deus. A turma do DAS agiu rápido e fez um ótimo trabalho”, disse.\nConforme as investigações, o suspeito, que é natural do Rio Grande do Sul, viajou ao Rio de Janeiro para tentar contato com a famosa. O homem chegou a contratar um detetive particular para obter dados sigilosos, como o endereço e o telefone. A prisão ocorreu após ele insistir em um encontro presencial nesta semana. Em depoimento, Kellermann, que é uma pessoa com deficiência (PcD), confessou que nutre uma “paixão” pela atriz há mais de 20 anos e que já tentou se aproximar dela em diversas ocasiões no Rio e em outros estados.