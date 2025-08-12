A atriz mineira Isis Valverde, 39 anos, acaba de lançar um segundo livro de poesias, intitulado "Vermelho Rubro". Ela define a obra como “recorte de suas humanidades”.\n“A poesia tem essa licença poética. Não é 100% um diário aberto sobre minha vida, sobre momentos específicos, descritos como aconteceram”, explica ela, sobre o processo criativo.\nSegundo a famosa, o poema preferido é "Quintal de Outubro". Já em "Brilha, brilha, estrelinha", ela mostra certo pessimismo em relação à fama. “A fama pode trazer graça e poder, quanto coisas negativas. É sobre essa reflexão, de eu não achar que toda estrela que vemos brilhando é feliz. Às vezes, estar brilhando pode causar um final ruim... Nem toda estrela é feliz”, afirma ela, que é casada com o empresário Marcus Buaiz.\nIsis diz que ainda se habitua com comentários sobre seus poemas. “Fico supernervosa se alguém lê meu livro”, conta. “Tenho muita dificuldade de falar sobre a minha vida.”