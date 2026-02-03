(Wagner Rodrigues)\nAos 35 anos, IZA retorna ao carnaval carioca como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense – escola do bairro onde ela cresceu, Ramos, na Zona Norte do Rio. A cantora desfilou como rainha de bateria de 2020 a 2022 e ficou três anos afastada.\n“Estou na expectativa de rever toda a minha história com Ramos. Encontrar os alunos da minha mãe \\[que foi professora de uma escola do bairro onde ela foi criada], meus vizinhos... Tudo isso é muito especial. É um significado legal poder voltar para casa”, disse ela ao site GShow.\nTati Minerato dá dicas para as novatas no carnaval 2026\nLuiza Rosa celebra representatividade na novela 'Três Graças'\nGiovana Cordeiro trata lesão no joelho e desfilará só por uma escola\nNeste ano, a agremiação prepara uma homenagem ao cantor Ney Matogrosso com o enredo "Camaleônico", do carnavalesco Leandro Vieira. IZA fez questão de falar da importância em homenagear o artista: “Esse enredo tem me ajudado muito. Nenhum artista tem que esquecer de ser de verdade, de se jogar, de ser um corpo a favor da arte, e é o que eu estou tentando fazer aqui: canalizar o brilhantismo do Ney para me sentir parte daquele chão e deixar a escola satisfeita”.