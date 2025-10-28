Iza, de 35 anos, está de volta à Imperatriz Leopoldinense, no carnaval do Rio de Janeiro. A cantora foi coroada domingo (26) rainha de bateria da agremiação, durante a tradicional feijoada da escola, realizada na quadra em Ramos, na Zona Norte da capital. O momento marcou o retorno da artista à função que ocupou até 2021.\nRadiante, Iza subiu ao palco vestindo um look dourado com franjas e muito brilho. A coroação foi conduzida por Cris Vianna, que passou a coroa à nova soberana da “Rainha de Ramos".\nNas redes sociais, a artista comemorou o reencontro com a agremiação. “Nenhum lugar se compara ao nosso lar”, escreveu na legenda da publicação que registrou o momento especial.\nApós ser coroada, Iza sambou com empolgação ao som da bateria. Em 2026, a agremiação leva para a Marquês de Sapucaí o enredo Camaleônico, do carnavalesco Leandro Vieira, que celebra Ney Matogrosso. A escola será a segunda a desfilar no domingo de carnaval, dia 15 de fevereiro.