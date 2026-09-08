-Galeria: Cantora Iza (1.3453488)\nA cantora Iza revelou que enfrentou alterações no tom e na textura do rosto durante a gestação de Nala. A artista explicou que adotou cuidados diários com a pele e maquiagem para se reconectar com a própria imagem após o nascimento da filha.\nEla detalhou o impacto das transformações corporais em sua rotina diária.\nDepois da gravidez, eu tive uma transformação muito grande na minha pele. Desde que a Nala nasceu, eu tenho tido um apego absurdo com o skincare, e isso realmente me ajuda a passar o dia de uma forma melhor. Eu sinto que eu tenho um momentinho comigo”.\nCintia Dicker é confirmada como musa da Salgueiro em 2027\nMariana Goldfarb critica homens que confundem simpatia com flerte\nChristine Fernandes não tem medo de envelhecer\nA famosa ressaltou os efeitos do período gestacional na aparência da face. “Eu senti que minha pele mudou de tom, porque a gravidez muda o tom da nossa pele, muda a textura, muda muita coisa”, disse.