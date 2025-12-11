Jade Picon, de 24 anos, está realizada com a Soraia, sua personagem em "Tudo Por Uma Segunda Chance", primeira novelinha da Globo exclusiva para as redes sociais. Na trama, ela vive a grande vilã da história, disposta a tudo para separar o casal apaixonado Lucas e Paula, vividos respectivamente por Daniel Rangel e Debora Ozório.\n“Eu adorei essa personagem, ela tem muito pouco Jade. Ela é muito louca real, é muito obsessiva. O que eu gostei, lendo a história, é que você descobre os motivos. Não que justifique, pelo amor de Deus, mas é interessante saber do passado da personagem”, diz.\nA influenciadora e ex-BBB, também ficou muito feliz com o formato da trama. “Me traz muita alegria estar nesse projeto, que é destinado apenas às redes, porque é de onde eu sou nativa. Mas eu sou nativa nas redes como Jade Picon, então realmente estar como uma personagem, como atriz, é uma novidade”, conta. A novelinha está disponível no Globoplay e nos perfis da TV Globo: TikTok, Instagram, Facebook, X (antigo Twitter) e YouTube.