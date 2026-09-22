Aos 24 anos, a atriz e influenciadora Jade Picon, estreou na Semana de Moda de Londres no início desta semana. Ela subiu na passarela para a coleção Primavera/Verão 2027 pela grife Di Petsa e cruzou a passarela em um vestido preto ousado. Ela integrou o casting “Holy Milk”, no desfile que marcou sua primeira vez desfilando fora do Brasil.\n“Ser convidada para desfilar em uma semana de moda internacional por uma marca que eu admiro tanto foi uma honra e uma experiência muito especial. Todo o conceito de Holy Milk, falando sobre maternidade, criação e vida, me tocou muito, e viver isso na semana em que completo 25 anos deixou tudo ainda mais simbólico. Não poderia imaginar uma forma melhor de encerrar meu ciclo”, declarou Jade.\nFundada em 2019 pela estilista grega Dimitra Petsa, a marca tem como objetivo explorar a relação ecofeminista entre a água e as mulheres e ficou conhecida por seus vestidos com ‘efeito molhado’ que conquistaram celebridades como Zendaya, Lizzo, Doja Cat e SZA. A coleção do desfile da vez referenciava uma figura mística, quase mitológica, da procriação.