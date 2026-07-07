Aos 32 anos, Jeniffer Nascimento) tem mostrado diversas facetas no ar como Nancy, na novela da faixa das nove, "Quem Ama Cuida" (TV Globo/TV Anhanguera).\nPara viver a personagem, que passou por um detenta solitária, se tornou amiga fiel de Adriana (Leticia Colin) e vem se revelando uma mãe amorosa, Jeniffer precisou passar por um super laboratório. A atriz e cantora, revela que o estudo foi com mulheres da vida real.\n“Eu faço um trabalho social com o Padre Julio Lancellotti (em São Paulo). Ele ajuda muitas mulheres que são egressas do sistema penitenciário e me apresentou a algumas que foram presas por legítima defesa, como Nancy. Passei horas conversando com elas, foi muito impactante pra mim”, conta.\n“Eu quis construir uma mulher brava que não deixou de ser feminina, de cabelos trançados e unhas pintadas”, acrescenta a artista, que recentemente viveu sua primeira protagonista, com Dita, em "Êta mundo melhor!".