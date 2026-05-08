Após o sucesso de Dita em Êta Mundo Melhor!, Jeniffer Nascimento está de volta às novelas. Escalada para Quem Ama Cuida, próxima trama da faixa das 21 horas da Globo/TV Anhanguera, ela interpretará Nancy, uma mulher que enfrenta o sistema prisional enquanto tenta reconstruir a relação com o filho.\nJeniffer revelou que aceitou o convite sem pensar duas vezes e destacou a importância de voltar a trabalhar com Walcyr Carrasco e com a autora Cláudia Souto. Segundo ela, os dois tiveram papel decisivo em sua trajetória.\n“O Walcyr mudou minha vida e minha carreira me dando minha primeira protagonista”, afirmou a atriz, ao lembrar da repercussão de Dita. Para Jeniffer, a personagem ultrapassou barreiras sociais e raciais ao conquistar identificação do público feminino de diferentes perfis. Agora, ela encara um novo desafio ao viver sua primeira personagem paulista na TV, pois interpretou majoritariamente cariocas ou interioranas. “Vai ser a primeira vez que vou usar o meu sotaque de verdade”, comemorou.