Jennifer Lawrence, de 35 anos, é a estrela do drama "Morra, Amor", em que contracena com Robert Pattinson, de 39 anos. Sem muitos rodeios, a atriz contou que atuar na produção inspirada no livro homônimo da escritora argentina Ariana Harwicz, ao lado do galã, foi para ela uma espécie de “vingança” por não ter conseguido um papel na franquia "Crepúsculo".\nLawrence revelou que chegou a fazer testes para interpretar Bella Swan, protagonista dos livros de vampiros de Stephenie Meyer, mas o papel acabou ficando com Kristen Stewart. “Foi exatamente a vingança que eu queria. Esperei por anos”, brincou a loira durante o evento de lançamento do filme no último final de semana nos Estados Unidos.\nEla também elogiou a parceria com Pattinson nas filmagens: “A melhor parte de trabalhar com ele foi podermos estar na mesma sala sem trocar palavras por um longo período. Eu valorizo muito isso em um colega”, contou à Variety.