Jennifer Lopez revelou que o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" teve um impacto profundo em sua vida pessoal e a ajudou a atravessar um momento mais difícil: o divórcio com Ben Affleck.\nAo podcast Films To Be Buried With, de Brett Goldstein, a cantora e atriz, de 56 anos, contou que assistiu ao longa estrelado por Fernanda Torres enquanto se recuperava de uma forte gripe. Na ocasião, recebeu a visita do pai e o convidou para ver o filme ao seu lado.\nAo recordar uma das cenas finais do filme, em que a personagem aparece cercada pelos filhos, Lopez se emocionou. “Algo aconteceu na minha cabeça e comecei a chorar”, disse.\nA artista afirmou que tentou esconder as lágrimas durante a sessão, mas acabou sendo percebida pelo pai. Segundo ela, foi então que viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida. “Ele segurou meu rosto e disse: ‘Eu te amo. Eu sempre te amei’”, relembrou.