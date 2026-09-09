Jessica Ellen Cornish, artisticamente conhecida como Jessie J, de 38 anos, anunciou que ficará afastada das redes sociais por um período para se dedicar à recuperação após o tratamento de um câncer de mama e à rotina com o filho, Sky, de 3 anos. A cantora também informou que será submetida à segunda cirurgia de reconstrução.\nJessie tornou público o diagnóstico em 2025 e passou a compartilhar com os seguidores diferentes etapas do tratamento contra a doença. Agora, afirma que pretende reduzir o uso do celular para concentrar a atenção na recuperação e na vida pessoal. “Quero finalmente passar pela minha segunda cirurgia de reconstrução pós-câncer, recarregar as energias, me curar, descansar, assimilar tudo, cuidar de mim e do meu filho, cultivar o próximo capítulo da minha vida e, o mais importante, estar presente e viver de verdade”, escreveu ela nas redes sociais.