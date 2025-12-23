-FOTOS (1.3353105)\nA influenciadora digital e empresária Juju Salimeni, de 39 anos, irá celebrar o Natal na casa dela, localizada em Alphaville, Barueri (SP), rodeada dos familiares e amigos.\nNatal é uma data de muito amor, alegria, união e gratidão. Muitas vezes, a gente esquece a verdadeira essência do Natal. A data é sobre compartilhar amor e refletir o que você pode fazer diferente para tornar a vida do outro melhor e a sua também”, diz.\nSabrina Sato pensa em mudar para Niterói (RJ)\nAndressa Suita revela que está tentando engravidar novamente\nYana Sardenberg volta à TV Globo para novela vertical\nEsse ano a festividade tem um gostinho especial para a famosa. “É o primeiro que passo na minha nova casa. Vou estar aqui celebrando e agradecendo por isso”, conta a ex-panicat.\nFocada para o carnaval 2026, já que irá desfilar pela Barroca Zona Sul, Salimeni revela que vai deixar a dieta regrada de lado. “Me dou essa liberdade de comer o que quero. Como bem junto com a minha família. A estratégia para não ganhar peso é ter somente a ceia de refeição livre. Não dá para comer o que quiser o dia todo. Menos ainda emendar Natal com Réveillon, porque aí, sim, a pessoa vai ganhar uns quilos a mais”, explica.