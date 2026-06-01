Escalada para viver a introspectiva Ana Maria em "A Nobreza do Amor", Julia Lemos, de 25 anos, conta que se conectou com o processo de ganho de autoconsciência da personagem já nos testes. “Vejo a Ana Maria como uma menina que está se descobrindo”, diz a pernambucana.\nSegundo ela, uma das semelhanças com Ana Maria é justamente o jeito observador. Já as diferenças passam pela criação das duas: “O que ela aceita para si é muito diferente do que eu aceitaria”, reforça. “Acho que isso vem das circunstâncias em que crescemos”, avalia.\nPara a atriz, Ana Maria é uma jovem marcada pela repressão familiar e pelas inseguranças, especialmente na relação com a mãe, a vaidosa Graça Bonafé (Fabiana Karla). “Os primeiros textos já mostravam bastante essa dinâmica”, diz.\nSegundo Julia, a trama vai acompanhar a transformação da personagem. De patinho feio, Ana Maria passará a cisne. Julia adianta que amizades e novos relacionamentos vão ajudar a jovem a desconstruir a timidez. “Todo mundo passa por esse momento de questionamentos nessa transição entre adolescência e vida adulta”, comenta.