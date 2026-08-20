Conhecida por sua estética vintage e performática, a cantora e compositora carioca Julia Mestre chega a Goiânia com a turnê do álbum Maravilhosamente Bem. O show será neste sábado (22), dentro da programação do Festival Bananada 2026 - que será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer.\nA artista percorre no repertório as canções do novo álbum, lançado em 2025, antigos sucessos e do seu mais recente single, Afim de verão.\nEntre as músicas, além da faixa-título, estão Vampira, Pra Lua, Veneno da Serpente, a homenagem a Rita Lee Sou Fera e Marinou, Limou, inspirada em Marina Lima e que tem a participação da cantora no disco.\nProduzido pela própria Julia em parceria com Gabriel Quirino, Gabriel Quinto e João Moreira, Maravilhosamente Bem recebeu indicações ao Grammy Latino.\nAlém de cantora, compositora e baixista, Julia também atua como diretora criativa e tem uma forte relação com a moda. “Eu me interesso muito por moda, então eu acho que eu consigo me expressar e expressar minha arte através dos lookinhos”, diz.