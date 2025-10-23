()\nTrês anos depois do anúncio, a cinebiografia de Zeca Pagodinho ganhou data para o início das gravações: o primeiro semestre de 2026. E quem contou a novidade foi Juliana Knust. A atriz de 44 anos irá interpretar Mônica, companheira do sambista, na fase da juventude e o convite partiu do próprio Zeca.\nÉ uma honra viver no mesmo tempo que Zeca. Ele é um ídolo que, ao longo de tantos anos, nos ensina com sua arte a levar a vida com leveza”, ressalta.\nEx-miss Goiás será musa de carnaval em São Paulo\nCarol Portaluppi revela que já recusou convites para posar nua\nMaytê Piragibe volta à Globo após 21 anos, em 'Dona de Mim'\nJuliana reconhece a conexão pessoal que tem com o projeto. “Minha relação com Zeca e sua família é muito especial. Somos próximos, e esse laço se fortaleceu de forma natural. Hoje eles são minha família. Zeca e Mônica são verdadeiros seres de luz”, afirma.