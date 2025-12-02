Rainha de bateria da Viradouro, escola de Niterói (RJ), Juliana Paes já está se preparando para o carnaval em fevereiro de 2026.\nEm seu perfil no Instagram, a atriz falou sobre sua preparação, ao lado de seu personal trainer. A famosa fez questão de dizer que nem tudo é festa e entregou alguns desafios físicos enfrentados na avenida.“Eu sou uma mulher de 46 anos. O que eu acho que precisa estar preparado para mim é o meu coração, no sentido cardiovascular. Eu hoje em dia, eu fico muito mais cansada”, disse ela.\nJuliana afirmou que o carnaval exige uma resistência muito além do que o público imagina. Ela compara a experiência a uma verdadeira maratona e explica que, no dia do desfile da escola, diversos fatores podem causar desconforto: o sapato, o biquíni, a fantasia e até o costeiro, que muitas vezes machuca as costas. “Você está ali sangrando e precisa tá com uma cara linda, maravilhosa”, contou a nossa eterna intérprete da Bibi Perigosa.