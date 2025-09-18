-FOTOS (1.3313686)\nLonge das novelas desde 2023, Juliana Paes, de 46 anos, fez uma revelação sobre sua saúde. Segundo ela, quando estava no auge, ficou debilitada. Sobretudo dois grandes papéis a colocaram em um estado de exaustão. Quando interpretou Bibi Perigosa, de "A Força do Querer" (2017), e Maria da Paz, de "A Dona do Pedaço" (2019).\nEu ganhei dois calos nas cordas vocais. Acho que inventei um tom acima, um jeito de falar para a personagem que é um pouco diferente do meu, além do pouco descanso”, relatou ela sobre o trabalho em que deu vida à primeira dama do tráfico.\nEu ia operar, porque a coisa ficou séria, mas quando marquei a cirurgia, a pandemia tomou conta e eu voltei atrás com os planos, continuei só na fisioterapia vocal e as coisas se acertaram”, relembrou a atriz à revista Quem.