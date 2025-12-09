Juliette explicou a decisão de pausar a carreira de cantora. Ela diz que continua amando a música. “Mas estava virando obrigação, e não amor. Quando eu lancei o último, eu notei que eu estava ficando muito mais pressionada, sisuda e triste do que feliz. E, para mim, a música é felicidade, leveza. Pensei: peraí, tenho que ressignificar isso”, disse no podcast Bonita de Pele.\n“Quando eu voltar, vai ser com propósito, com uma coisa que me faça feliz e bem”, diz Juliette. Ela vai começar a construir sua marca de maquiagens. Ela disse que registrou o nome da marca há dois anos, e agora assinou o contrato para começar a produção, que deve demorar entre seis meses e um ano: “Estou contando porque eu sou ansiosa, não deveria”.\nEla pretende se dedicar a três projetos. “Faço inúmeras coisas, mas hoje as principais são as minhas publicidades, o Saia Justa e a minha marca de maquiagem. É a tríade, hoje, da minha rotina”, explicou a influenciadora.