-FOTOS (1.3309507)\nA paraibana Juliette, de 35 anos, foi às redes sociais se pronunciar, após um internauta criticar o que chamou de “pós mal calculado” da ex-BBB. Segundo a fã, Juliette deveria ter seguido o caminho da maquiagem e lançado uma linha própria de produtos, que teria se tornado um fenômeno. A gata, porém, afirmou que a ideia não representaria sua essência.\nFlora Camolese afirma que não tem nada a ver com sua personagem\nRenata Saldanha se livrou das dívidas após ser campeã do 'BBB 25'\nRuivinha de Marte anuncia entrada no fisiculturismo\nPosso falar?! Seria um sucesso de vendas, sim… não tenho dúvidas, mas NÃO SERIA MINHA. Não teria tempo, nem verdade. Seria mais um produto – igual, na fórmula e na função, igual aos tantos outros que já conhecemos… Essa NÃO SERIA EU! E se você bem me conhecem… sabem que não me deixo levar”, rebateu a campeã do BBB 21.