Filha da top Cindy Crawford, de 60 anos, Kaia Gerber, 24 anos, seguiu na carreira de modelo assim como mãe e revelou ter enfrentado distúrbios alimentares. Há uma década e meia na indústria da moda, ela ainda falou sobre a vida em família, incluindo sobre a luta de uma década de seu irmão, Presley Gerber, de 27, contra o vício em drogas, e assumiu que sentia inveja de Cindy.\n“Já tive transtornos alimentares na minha vida. As pessoas dizem coisas como: ‘Você está com uma aparência terrível’, e isso não te faz pensar: ‘Que bom! Deixa eu superar essa doença mental então!’ A negatividade nunca salvou a vida de ninguém”, afirmou à edição Vogue dos EUA.\nA gata disse ter sentido (e muito) a pressão corporal devido à obsessão pela magreza em Hollywood. “Claramente estamos em um desses ciclos em que as pessoas estão muito, muito, muito magras”, disse.