Após diversas mudanças de rota na vida pessoal, Karol Conká, de 40 anos, retorna aos palcos em uma turnê nostálgica feita para antecipar também a celebração dos 25 anos de carreira. Nas apresentações, celebra o seu disco de estreia, Batuk Freak. “Revisitá-lo (o álbum) me fez perceber o quão bem minhas letras traduzem as vivências que eu carrego”, afirma Conká.\nLançado em 2013, o "Batuk Freak", que combina batidas eletrônicas e influências africanas, apresentou canções sobre autoestima, sexualidade e ascensão social sob uma perspectiva feminina pouco comum no rap nacional daquele momento.\n“Sempre tive muita referência: samba, funk, piseiro, reggae. Então, para o rap, eu parecia pop, e para o pop, eu parecia rap demais. Mas deixei minha rebeldia falar em forma de melodia. Prefiro me rotular como música popular”, reflete ela.