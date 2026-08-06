A colombiana Karol G, de 35 anos, revelou as músicas do seu álbum novo, "No Me Arrepiento de Sentir Tanto" - o sexto de sua carreira. A lista de faixas inclui participações especiais com artistas renomados, como o rapper Drake (em "Ahí"), Bruno Mars (em "Still"), Judeline e Rusowsky (em "Bby WOW") e Greg González (em "Después de Ti"). O lançamento do novo projeto da cantora será hoje.\nA gata define o novo trabalho como uma experiência mais íntima, a fim de aproximar seus fãs da Carolina (seu nome verdadeiro).\n“Quando fiz o ensaio fotográfico para a Playboy este ano, me perguntaram: ‘O que as pessoas não sabem sobre você?’. Eu respondi: ‘As pessoas sabem tudo sobre mim. Sou uma figura pública, e é assim que funciona. Compartilho muita coisa’. Mas todos nós guardamos algo que é só nosso e que existe no nosso quarto à noite, deitados na cama, olhando para o teto, ouvindo música. Simplesmente existindo... Algumas das novas músicas falam sobre isso”, reflete.