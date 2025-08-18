Karol G será a atração do intervalo do jogo entre Chiefs e Chargers no dia 5 de setembro, na NeoQuímica Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo. A cantora colombiana, de 34 anos, foi anunciada pela NFL. A apresentação será transmitida no YouTube.\nA brasileira Ana Castela cantará o Hino Nacional Brasileiro, enquanto o músico americano Kamasi Washington apresentará o hino dos Estados Unidos.\nEsse será o segundo jogo da liga no Brasil. Em 2024, o show do intervalo ficou por conta da brasileira Anitta, enquanto Luísa Sonza cantou o Hino Nacional.\nRecentemente, Karol G postou um vídeo antigo no Instagram, no qual aparece ainda adolescente realizando um cover da faixa "Try Sleeping with a Broken Heart", de Alicia Keys. Na publicação, a artista refletiu sobre sua trajetória na música até se tornar um fenômeno internacional. "Vejo este vídeo e sinto que se passaram como sete vidas desde aquele momento… mas preciso reconhecer que olhar para trás e lembrar de onde venho está se tornando cada vez mais especial”, ref