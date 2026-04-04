-FOTOS (1.3394293)\nA influenciadora digital Karoline Lima, de 30 anos, afirmou que levará o seu famoso “amuleto da sorte” no futebol para a Copa do Mundo, no intuito de favorecer o Brasil. A bolsa vermelha em formato de coração é bastante conhecida por seus fãs enquanto ela namorava o zagueiro do Flamengo e agora da seleção, Léo Pereira, e, segundo ela, pode ser indispensável para garantir as vitórias brasileiras.\nPor meio do seu perfil no Instagram, Karol revelou que um fã pediu para ela levar a bolsa para a Copa, mesmo que seja apenas uma coincidência a relação de que trazia sorte ao Flamengo.\nGloria Pires investe na carreira de diretora\nIZA deixa posto de Rainha da Bateria da Imperatriz\nVitória Rodrigues celebra papel em "A Nobreza do Amor"\nEu sou dessa vibe aí também, a gente fala: ‘Ah não, mas é coincidência, é não sei o quê’. Gente, sendo coincidência ou não, eu prefiro pecar por levar do que por não levar. Ela vai, sim, essa bolsa já demonstrou várias vezes que ela é capaz de mudar as situações”, disse a famosa.