Kate Middleton completou 44 anos nesta sexta-feira (9) com uma mensagem marcada por introspecção. Em vez de fotos comemorativas, a Princesa de Gales compartilhou um vídeo reflexivo sobre cura e conexão com a natureza, desde o diagnóstico de câncer em 2024.\nA publicação, divulgada nos perfis oficiais da família real, marca o encerramento da série "Mother Nature", projeto audiovisual criado por Kate durante o tratamento e pensado como um espaço pessoal de reflexão.\nO episódio final, intitulado "Inverno", usa paisagens geladas, rios calmos e campos cobertos de gelo como metáforas para atravessar períodos difíceis. Na narração, Kate fala de forma direta sobre processos internos vividos durante a doença, hoje em remissão. “Mesmo na estação mais fria e escura, o inverno tem uma forma de nos trazer quietude, paciência e reflexão”, afirma. Segundo ela, é nesse momento de desaceleração que se torna possível enxergar com mais clareza.