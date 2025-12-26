-FOTOS (1.3354564)\nAos 50 anos, a atriz britânica Kate Winslet disse estar “orgulhosa” de apresentar como diretora seu primeiro filme, "Goodbye June", que tem o roteiro escrito por seu filho, Joe Anders.\nInspirado no falecimento da mãe da atriz, o filme conta a história de uma família de quatro filhos que se preparam para se despedir de sua mãe, June, que sofre de câncer e está hospitalizada durante as festas de fim de ano.\nAgatha Moreira viverá experiências picantes na próxima novela da Globo\nFernanda Lacerda deixa dieta de lado para o Natal\nVirginia Fonseca antecipa o Natal e curte balada em Goiânia com Vini Jr.\nJune é interpretada por Helen Mirren e seus filhos por Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough e a própria Winslet. A produção foi lançada em primeira mão nos cinemas do Reino Unido e acaba de ficar disponível na Netflix.