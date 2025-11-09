Aos 44 anos, Kim Kardashian, revelou recentemente que foi traída em um relacionamento, mas só soube “muito tempo depois”. O relato foi feito ao podcast "Call Her Daddy", de Alex Cooper, e a famosa, que optou por não revelar nomes, ainda acrescentou que prefere não namorar rappers ou atletas novamente.\n“Isso foi algo mais recente, não super-recente. Mas quando você é uma jovem tóxica de 20 anos, é como uma guerra psicopata total”, destacou Kim. Ela afirmou que soube da infidelidade por seu ex-parceiro.\nA modelo disse que, na época, “estava em uma posição difícil”. “Não terminei o relacionamento, porque não acho que eles estavam em condições de compartilhar essa informação”. Em seguida, complementou: “Não estava em um momento saudável, então não sabia se levava a sério ou não, e tive que esperar um tempo para realmente avaliar e ver o que estava acontecendo.”