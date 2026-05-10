Klara Castanho iniciou as filmagens de `Minha Sombra Luminosa`, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No longa, ela interpreta Liane Neves, uma fotógrafa que, aos 23 anos, registrou a intimidade do poeta Mario Quintana em seus últimos anos de vida. O roteiro foca na relação de confiança estabelecida entre a profissional em início de carreira e o poeta, que na época tinha quase 80 anos e ficou conhecido por sua resistência a ser fotografado.\n“Esse projeto está comigo desde 2022 e é uma história em que acredito muito. Vejo muita potência e felicidade nesse processo. Sinto que essa personagem é uma grande novidade na minha carreira e tenho muito carinho por ela”, afirma a atriz.\nO novo projeto coincide com um marco importante para a atriz, que completa 20 anos de carreira em 2026. Além do trabalho no Sul, Klara Castanho tem outros dois lançamentos previstos para este ano. No streaming, ela estrela a série de suspense do Globoplay Quando Ela Desaparecer e nos cinemas, a celebridade integra o elenco de `Deixa Acontecer`, produção dos Estúdios Globo.