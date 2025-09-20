-FOTOS (1.3314680)\nUma casa isolada, jovens reunidas em torno de velas e símbolos místicos, e um eclipse que transforma o ambiente em palco para forças inexplicáveis. É nesse cenário que "Apanhador de Almas", novo filme de terror nacional, mergulha o público em rituais obscuros.\nO longa, dirigido por Nelson Botter Jr. e Fernando Alonso, estreou nos cinemas na quinta-feira (18) e tem o sobrenatural aliado a uma narrativa centrada em personagens femininas.\nClara Moneke se diz feliz com fase da carreira\nJuliana Paes revela que passou por alguns problemas de saúde\nCleo Pires conta que fez teste para filme de sua mãe, Glória Pires\nA história acompanha quatro aspirantes a bruxas. Uma delas é Klara Castanho, que vive Emília. Aos 24 anos, a atriz conta que a experiência foi desafiadora desde a preparação. “Precisei assistir a muitos filmes porque eu realmente tenho medo do gênero. Fiz um intensivo de preparação para entender a parte técnica e também para lidar com esse medo. Foi um trabalho de redescoberta”, diz.