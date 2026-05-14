Kylie Jenner relembrou a época da gestação do seu caçula, Aire, de 4 anos. “Eu tinha uma dor ciática insuportável e uma dor lombar insuportável. Eu queria muito me exercitar”, disse, acrescentando que sentia “náuseas horríveis” e “comia de tudo” para tentar aliviar a dor.\nDurante a evolução da gravidez, a empresária, influenciadora e socialite teve que ficar em repouso absoluto após uma dilatação antes do tempo previsto. “Muitas coisas estavam acontecendo com a minha vagina. Eu fiquei com três centímetros de dilatação por cerca de um mês e meio, dois meses, e o bebê estava saindo”, contou ela ao podcast "Therapuss de Jake Shane".\nA namorada do ator Timothée Chalamet, disse que engordou muito durante a gestação, mais de 20 quilos e chegou a pesar 95 quilos. “Eu comia um pote de sorvete todas as noites, simplesmente me jogava de cabeça. Comia muito sorvete. Muitos carboidratos. Bagels”, afirmou.