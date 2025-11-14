Aos 39 anos, Lady Gaga relembrou um período turbulento que passou por volta de 2017. Na época da turnê mundial "Joanne", ela precisou cancelar sua apresentação no Rock in Rio, no Brasil. A cantora contou pela primeira vez que sofreu um surto psicótico nessa época, um quadro que ela nunca havia dito ao público.\n“Eu cancelei a turnê. Houve um dia em que precisei ir ao hospital para cuidados psiquiátricos. Eu precisava dar uma pausa. Não conseguia fazer nada… Eu desmoronei completamente”, disse a artista em entrevista à revista Rolling Stone.\nGaga fez questão de frisar que o colapso veio de forma abrupta. Segundo ela, o episódio foi tão intenso que sua irmã chegou a dizer que “não reconhecia mais” quem ela era. A situação a levou a buscar atendimento psiquiátrico e a suspender imediatamente os compromissos.