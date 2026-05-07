Entre novelas de época, séries para o streaming e projetos autorais, Larissa Bocchino, de 28 anos, vive um momento intenso, criativo e cheio de paixão pelo que faz. De volta à TV aberta com "Guerreiros do Sol", Larissa não esconde certa empolgação com a trama das 22 horas da Globo.
A novela mergulha no universo do cangaço. "É uma obra muito especial, com um cuidado enorme na direção, na fotografia, no elenco. E é lindo poder levar isso para a TV", comemora.
Na trama, a atriz interpreta Ivonete, uma personagem que movimenta o enredo marcado por conflitos familiares. "Ela vem causar um furdunço", brinca.
Forte, sensual e dona de si, Ivonete surge como uma mulher à frente de seu tempo. E, pelo visto, deixou marcas na própria atriz. "Ela me ensinou uma certa autonomia, uma altivez que foi muito gostosa de trabalhar em mim", revela.