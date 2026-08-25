Larissa Manoela anunciou que deixou o elenco de Pra Você Gostar de Mim, cinebiografia de Carmen Miranda dirigida por Bruno Barreto. O motivo foi uma mudança no cronograma das filmagens que entrou em conflito com outros trabalhos já contratados pela artista.\nA eterna Maria Joaquina da novel a Carrossel estava confirmada para interpretar a cantora desde o fim de 2025 e mantinha a agenda reservada para a produção havia mais de um ano. O marido dela, André Luiz Frambach, também havia sido convidado para participar do longa.\nA produção, inicialmente programada para começar em julho deste ano e seguir até novembro, teve o calendário antecipado por decisão do diretor. Com a alteração, a equipe do filme teria sugerido que Larissa reorganizasse ou mudasse outros trabalhos que já estavam contratados. A atriz optou por manter os compromissos.