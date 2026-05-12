Larissa Manoela, de 25 anos, revelou que sofreu um acidente grave durante as gravações da novela "Cúmplices de Um Resgate" (SBT), e chegou a temer pela própria vida. Em entrevista ao canal Diva Depressão, a atriz contou que caiu de um cavalo após o animal disparar no set.
"Eu quase morri", disse. Segundo ela, a queda levantou suspeitas de traumatismo craniano e lesão na cervical. Larissa disse que bateu a cabeça e precisou passar por acompanhamento médico às vésperas da estreia da novela.
A jovem atriz relatou que o ferimento causou um grande inchaço na cabeça dela, mas que o impacto não atingiu o crânio. "Graças a Deus, foi só entre o crânio e o couro cabeludo", explicou. Ela também contou que precisou retirar o sangue acumulado na região durante a recuperação.