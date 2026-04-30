Longe das novelas há quase uma década, Lavínia Vlasak, de 49 anos, voltou a falar sobre o afastamento da televisão ao participar do programa The Noite com Danilo Gentili, exibido na quinta-feira (30). Celebrando 30 anos de carreira desde a estreia, a atriz reconhece que sua ausência tem despertado curiosidade, mas admite que nem ela mesma tem uma explicação clara. “É outro mistério, se alguém souber, também me conta”, brincou.\nO último papel fixo de Lavínia na TV foi em Totalmente Demais (2015), na Globo. Desde então, fez apenas uma participação em Bom Sucesso (2019). Apesar da distância da telinha, ela segue lembrada por personagens marcantes, como Estela, de Mulheres Apaixonadas, que viveu um romance proibido com o padre Pedro, interpretado pelo ator italiano Nicola Siri, e conquistou o público. “Eu adorei a Estela, realmente era muito gostoso de fazer”, relembrou. Lavínia conta que começou como modelo, aos 15 anos, em carreira incentivada pelo pai. (FP)