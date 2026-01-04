Letícia Spiller vai interpretar Janete em Coração Acelerado, a nova novela das 19 horas da Globo/TV Anhanguera, que estreia no dia 12 de janeiro. É o retorno da atriz para as telas após seis anos, já que sua última personagem foi Marilda, em O Sétimo Guardião, que terminou em 2019.\n“Eu tenho me inspirado muito na Paula Fernandes para criar o jeito da Janete. Quando a conheci pessoalmente, percebi o quanto ela era parecida com a personagem que eu estava construindo, no modo de se expressar e em outras coincidências”, disse a atriz em entrevista ao Extra.\nBella Campos pensou que nunca faria sucesso\nSydney Sweeney viveu um 2025 cheio de emoções\nBianca Andrade defende educação baseada no diálogo\nSpiller deu spoilers sobre a sua personagem. “Ganhei uma heroína fora da curva, dona de muita força e também de vulnerabilidades. Para qualquer atriz, é um prato cheio. E ela tem esse nome por causa da rainha dos folhetins, Janete Clair. As autoras (Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento) me revelaram que se trata de uma homenagem.”