Com uma rotina intensa de apresentações e acostumada com a adrenalina dos desfiles - este ano brilhou como madrinha de bateria da Dragões da Real, em São Paulo, e fez shows em camarotes no Rio, Lexa contou que, nesse período prefere intensificar os exercícios físicos e aumentar a ingestão de alguns alimentos para ter mais energia.\n“Estou treinando mais agora, mas minha vida já é um treino o tempo todo com os shows. Sempre é uma correria, mas dou uma intensificada no carnaval. Aumento a ingestão de proteína e carboidrato para aguentar, preciso de energia”, explicou.\nSobre procedimentos estéticos, recurso muito utilizado por musas e rainhas na folia, Lexa disse que, apesar de adepta, não passou por nenhuma mudança após a gestação de Sofia.\n“Passei pela gestação e não fiz nada no meu corpo, absolutamente nada estético. Meu corpo voltou normalmente, não fiz lipo, nenhum aparelho. Estou com corpo de quem voltou a treinar, corpo de uma mulher normal. Como faço shows e treino, estou com o físico bom, me considero bem bonita. Sou adepta, sim, dos procedimentos, mas depois da gestação não fiz nada”, detalhou a cantora.