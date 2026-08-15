Cantora e apresentadora Lexa, de 31 anos (Divulgação / Multishow)\nA cantora e apresentadora Lexa, de 31 anos, está de volta ao carnaval do Rio de Janeiro após dois anos afastada. Ela será coroada rainha de bateria da Em Cima da Hora neste domingo (16), em uma cerimônia que promete reunir feijoada, shows e muita emoção. O evento está marcado para as 13 horas, em Cavalcanti, na zona norte carioca.\n“Dia 16 será minha coroação como rainha de bateria na Em Cima da Hora e eu estou superfeliz!! Quero ver vocês lá! Será uma feijoada maravilhosa e cheia de alegria! Ah, Cavalcanti! Estou chegando!”, avisou a artista em seu perfil no Instagram.\nIsadora Cruz se despede de Agrado, de 'Coração Acelerado'\nKaia Gerber revela que sofreu devido à obsessão para ser magra\nDuda Santos curte novo momento na carreira