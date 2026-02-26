Famosa pela série "Emily em Paris", a atriz e escritora Lily Collins, de 36 anos, viverá Audrey Hepburn em um filme que revisita os bastidores do clássico "Bonequinha de Luxo". Fã declarada do ícone dos anos 60, ela celebrou a conquista nas redes sociais e revelou que o papel esteve em desenvolvimento por 10 anos.\n“Uma vida inteira de admiração e adoração por Audrey. Honrada e extasiada não chegam nem perto de expressar como me sinto...”, escreveu ela. A produção será baseada no livro "Fifth Avenue, 5 A.M", de Sam Wasson, que retrata os bastidores do filme e como ele se tornou um ícone cultural.\nO longa está em desenvolvimento pela Imagine Entertainment em parceria com a Case Study Films e tem roteiro assinado por Alena Smith, da série Dickinson. A previsão de estreia do filme será divulgada em breve.