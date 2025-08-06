Lindsay Lohan tinha apenas 17 anos quando estreou em"Sexta-Feira Muito Louca" (2003), um dos primeiros filmes a garantir seu sucesso como atriz adolescente. Antes disso, ela já era queridinha da Disney, tendo interpretado as gêmeas que tentam reunir os pais divorciados em "Operação Cupido" (1998).\nMais velha de quatro irmãs, a atriz estadunidense, de 39 anos, conta que cresceu durante uma época na qual os paparazzi não tinham escrúpulos e ainda carrega traumas por conta disso. “Tenho transtorno de estresse pós-traumático por causa desses momentos, foram situações extremamente invasivas. Foi tudo muito aterrorizante e eu torço para que isso nunca volte a acontecer”, diz.\nAgora, em ótima forma, Lindsay retorna às telonas em "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda", ao lado de Jamie Lee Curtis. Na trama Anna (Lindsay Lohan) é mãe solo de Harper (Julia Butters) e se prepara para entrar em uma nova dinâmica familiar com o casamento com seu novo esposo, se tornando madrasta de Lily Davies (Sophia Hammons). Enquanto lidam com as frustrações da adaptação, o trio e a avó, Tess (Jamie Lee Curtis), passam por uma nova troca de corpos - ocasião que aconteceu décadas atrás entre mãe e filha.