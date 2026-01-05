Lívia Andrade confirmou oficialmente o fim de seu relacionamento com o empresário Marcos Araújo, proprietário da AudioMix, durante a primeira edição de 2026 do programa ‘Domingão com Huck’, exibida domingo (4). A apresentadora utilizou o espaço na atração para comentar sua nova fase pessoal, após quase cinco anos de relação.\nO anúncio ocorreu de maneira descontraída após uma intervenção do apresentador Luciano Huck. “Lívia Andrade está começando o Ano-Novo livre, leve e solta”, declarou. Em resposta, Lívia celebrou o momento de transição: “Que delícia! É tão bom renovar a vida no Ano-Novo”, afirmou. Durante a interação, o humorista Rafael Portugal chegou a apelidá-la de “Livre Andrade”.\nO término encerra um período de especulações que se arrastava desde setembro. A confirmação da solteirice de Lívia coincide com a nova fase da vida amorosa de Marcos Araújo. Durante as festividades de Réveillon, o empresário assumiu publicamente um novo relacionamento com a empresária Flávia Telles, viúva de Maguito Vilela.