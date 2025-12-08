A apresentadora e influenciadora Lívia Andrade, de 42 anos, retorna ao carnaval carioca em 2026, como musa do Salgueiro. A loira foi anunciada pelo apresentador Luciano Huck como musa da Acadêmicos do Salgueiro no último domingo (7), na final do "Dança dos Famosos", no "Domingão com Huck (TV Globo/TV Anhanguera). “Cadê a nossa nova musa do Salgueiro, que vai voltar para as avenidas? São mais de 20 anos de carnaval em São Paulo e Rio de Janeiro. Está de volta como musa do Salgueiro, vai ter que sambar aqui no palco”, brincou ele.\nPor meio de seu perfil nas suas redes sociais, Lívia celebrou o retorno à folia: “Estou superanimada, não vejo a hora de chegar no Salgueiro com a minha diretora maravilhosa Mulher Melão para integrar o time de musas mais lindas do RJ!”.\nLívia integrará o time de musas da escola ‘vermelha e branca’ o lado de Bruna Griphao, Gkay, Cintia Dicker, Carol Nakamura, Fernanda Bande e Beatriz Michelle. A seleção das novas integrantes foi feita por Renata Frisson, a Mulher Melão, que assumiu este ano a coordenação das musas da escola carioca Salgueiro.