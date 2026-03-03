Desfilar grávida não foi obstáculo para Lore Improta. A dançarina atravessou a Marquês de Sapucaí como musa da Unidos do Viradouro e terminou o carnaval com mais um título para a escola.\nA vitória reforçou o apelido que ganhou entre fãs e integrantes da agremiação: “musa pé quente”. Lore esteve presente em quatro conquistas da escola.\nA fase intensa, que mistura maternidade, folia e carreira, também virou tema do reality "No Ritmo da Lore", no Youtube. Segundo ela, a temporada atual revela mais do que os bastidores exibidos nas redes. “Eu vejo essa temporada como uma grande extensão do que já compartilho. As pessoas sempre tiveram curiosidade sobre como funciona minha correria. O reality mostra exatamente isso”, diz.\nGrávida de seis meses e casada com o cantor Léo Santana, Lore afirma que o corpo respondeu melhor do que imaginava. “Ser musa da Viradouro já exige muito fisicamente. Grávida, redobrei alguns cuidados. Minha preparação foi muito mais focada em segurança, com acompanhamento médico e uma rede de apoio que me deixou tranquila... Claro que o cansaço bate, mas no geral foi tranquilo”, afirma.