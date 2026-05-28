A dançarina e influenciadora Lore Improta, de 32 anos, afirma que ficou mais de 15 horas em trabalho de parto para dar à luz Levi, seu segundo filho com o cantor Léo Santana. Com ele, ela também tem Liz, de 4 anos.\n“Mais de 15 horas de trabalho de parto, a mãe em qualquer possibilidade que Levi deixa: dorme”, disse ela nos Stories.\nA loira contou que após tanta espera foi necessário passar por uma cesárea. Ela explicou que ainda está se adaptando à recuperação da cirurgia. “Entendendo a dinâmica de uma cesárea, porque eu tive Liz de parto normal, e Levi terminou tendo que ser cesárea... mas estamos todos bem, graças a Deus”, disse.\nO menino nasceu em Salvador (BA), por volta das 8h20 de terça (26) com 3 quilos e 50 centímetros, segundo informações divulgadas pela equipe do cantor.\nPor meio do seu perfil no Instagram, Lore também mostrou o primeiro encontro entre os irmãozinhos. “Liz foi minha parceirinha durante toda a gravidez, sempre perguntava do irmão, esperava ansiosa, queria fazer parte de cada detalhe. Ontem, finalmente, eles se encontraram e acho que nunca vou esquecer o jeitinho que ela olhou para ele pela primeira vez”, publicou a mãe coruja.