(Reprodução/Instagram Luciana Picorelli)
Luciana Picorelli, de 44 anos, vive uma rotina intensa de preparação. Rainha de bateria da União do Parque Acari, agremiação da Série Ouro, no Rio de Janeiro, ela tem investido em um preparo que foge de padrões estéticos e soluções rápidas.
Sem recorrer a hormônios ou anabolizantes, Luciana optou por um caminho mais consciente e disciplinado. O muay thai passou a ser a base de sua preparação física e emocional.
"Minha caminhada até a Sapucaí é diferente porque escolhi respeitar meus limites, minha saúde e minha essência. A luta fortalece meu corpo, minha mente e minha autoestima. Quero mostrar que é possível chegar lá sendo real, natural e com alma", conta Luciana Picorelli.